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07/03/2020
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DIARIO POLICIAL
Locales

Prefectura Corrientes, Recibió una Visita Pastoral Castrense de las Fuerzas Federales

por Diario Policial012

EL OBISPO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD MONSEÑOR SANTIAGO DEOLIVERA, ARRIBO EL DIA MARTES A LA CIUDAD DE CORRIENTES ACOMPAÑADO POR EL CAPELLÁN MAYOR DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, PADRE DIEGO TIBALDO Y EL CAPELLÁN MAYOR DE LA GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA, PADRE JORGE MASSUT, EN UNA VISITA PASTORAL CANSTRENSE,   UN RECORRIDO QUE DURO TODA LA SEMANA, ESE DIA VISITARON LA PREFECTURA DE ZONA PARANA SUPERIOR Y PARAGUAY, SALUDARON AL PERSONAL PRESENTE Y OFICIARON UN ACTO RELIGIOSO, REALIZARON CHARLAS PARA TODO EL PERSONAL DE LAS FUERZAS FEDERALES.

EL MIERCOLES 04/MAR SE TRASLADARON HASTA LA PREFECTURA EMPEDRADO, DONDE REALIZARON UNA CEREMONIA RELIGIOSA CON LA PRESENCIA DE PÚBLICO EN GENERAL Y AUTORIDADES COMUNALES.

EL JUEVES 05/MAR SE DIRIGIERON A LA CIUDAD TURISTICA DE PASO DE LA PATRIA, ALLI REALIZARON ENTREVISTAS Y VISITAS A UNIDADES DE GRNDARMERIA NACINAL DESPLEGADAS EN ESA ZONA (RAMADA PASO Y SAN COSME) FINALIZANDO CON MISA EN SEDE DE LA PREFECTURA PASO DE LA PATRIA, TAMBIEN CON AUTORIDADES LOCALES Y DE LA ARMADA PARAGUAYA.

EN EL DÍA DE HOY LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON EN LA BASILICA “NUESTRA SEÑORA DE ITATI” CON ASISTENCIA DE PERSONAL DE LA PREFECTURA Y FUERZAS FEDERALES INVITADAS.

FINALIZARON SU VISITA EN LA FECHA A LAS 12:20 HORAS Y PARTIERON CON DESTINO A LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

 

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