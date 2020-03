Femicidio en Catamarca: la joven intentó defenderse, pero fue asfixiada

La autopsia al cuerpo de Brenda Micaela Gordillo no deja dudas: la joven de 24 años intentó defenderse de su atacante. Bajo sus uñas había rastros de piel de Naim Vera, su novio. Además, el agresor tiene marcas de rasguños en sus brazos. Tanto el estudio como uno de los hermanos confirmaron que la víctima no estaba embarazada.

Según el diario local El Ancasti, el informe pericial concluyó que Gordillo murió por asfixia mecánica y que las quemaduras que presentaba el cuerpo fueron realizadas luego del crimen.

La justicia, en tanto, estaría investigando si el femicida Vera tuvo alguna ayuda cuando intentó deshacerse del cuerpo, ya que en su teléfono celular se registran distintas llamadas entre el momento en que habría matado a la joven, en la noche del sábado, y cuando se entregó a la policía.

“La mató en el departamento, se fue, se bañó y se presentó ante la justicia como si nada”, dijo, emocionado, su hermano Iván en diálogo con TN.

Signos de alerta de violencia de género

Para las chicas y mujeres

Control. Desde decirte qué ropa podés usar y cómo maquillarte hasta revisar tu celular y pedir tu contraseña de Facebook, Twitter o Instagram como “muestra de amor”

Humillación. Ridiculizarte, hacerte sentir torpe, inútil, criticar tu cuerpo o compararte con sus exnovias, hacerte sentir menos y culparte de todo lo que pasa en la relación

Celos desmedidos. Cuando no le gusta nadie para vos, no te deja ver a tus amigos o quiere conocer cada uno de tus movimientos

“Juego” de manos. Si aparecen pellizcones, tirones de pelo, empujones, patadas o cachetazos aunque sean “jugando”

Consentimiento sexual. Si te obliga a tener relaciones sexuales, quiere tocarte o realizar prácticas que no querés o sentís que no estás preparada

Para los padres y madres

Aislamiento. Si notan que su hija empieza a evitar amistades, se aleja de la familia, restringe sus actividades (como estudiar, salir o hacer algún deporte) y lo único que hace es estar con su pareja

Pendientes del celular. Pasa todo el día pegada al celular, poniendo el altavoz para mostrarle a su novio que está en determinado lugar o quién la acompaña

Cambio en la forma de ser. No se viste de la misma manera, deja de usar prendas que solían gustarle, pierde o aumenta mucho de peso; si está angustiada, con la autoestima baja o con cambios en el estado anímico

Evitan las charlas. Si notan que empieza a ocultar cosas y no cuenta demasiado sobre su relación o si se encierra en sí misma y no quiere hablar de lo que le pasa

ONG y organismos que brindan asesoramiento

Atención a las víctimas

Línea 144: línea gratuita de atención para mujeres en situación de violencia. Atiende las 24 horas en todo el país

INAM: ofrece un acompañamiento personalizado a las familias durante el proceso. (011) 4370 8819

Oficina de Violencia Doméstica: atiende todos los días, las 24 horas. Queda en Lavalle 1250 PB, CABA y se puede llamar al 011 4213-4510 (al 4514)

Centros Integrales de la Mujer (CABA)

Charlas informativas y prevención

La Casa del Encuentro:fue impulsora de la Ley Brisa y brinda asesoramiento y contención a mujeres que sufren violencia y familiares de víctimas de femicidio. (011) 4982-2550, info@casadelencuentro.org

Surcos Asociación Civil: trabajan en la promoción de la salud y la prevención con talleres, brindando herramientas para la construcción de relaciones igualitarias en lo jóvenes. En Facebook: @SurcosOrg

Ayuda y asesoramiento

Atravesados por el femicidio: grupo formado por familiares de todo el país que crea redes para la contención y el acompañamiento mutuo

