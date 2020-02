Horror en Puerto Deseado: violaron a una mujer y mataron a su hijo de 4 años al tirarlo de un acantilado

El crimen que conmovió a la comunidad del lugar y de todo Santa Cruz ocurrió en un lugar conocido como “Cueva de los Leones”.

Según se pudo saber, la mujer vino desde la provincia de Salta para visitar a su hijo mayor que reside en la localidad portuaria. Lo hizo en compañía de su otro hijo, de cuatro años, con quien alrededor de las 16 horas del jueves, salió a caminar por la playa.

Allí fueron atacados, presuntamente por dos personas, a golpes y con piedras. Ella fue abusada y el niño arrojado del acantilado. A los pocos minutos, la mujer, en shock y malherida, consiguió caminar hasta la zona del autódromo, donde fue auxiliada por una familia.

Por estas horas todo es conmoción en Puerto Deseado y Santa Cruz y se activó un operativo cerrojo para dar con los autores de uno de los crímenes más siniestros de los últimos tiempos en esta localidad de la Patagonia. En la terminal de Caleta Olivia detuvieron a un sospechoso, quien había llegado en un micro proveniente de la localidad donde se produjo el hecho, pero ya fue liberado.

Horas después, la policía detuvo a otro hombre en un barrio llamado “La Favela”, ubicado en las afueras de Puerto Deseado.

Después de ser socorrida, una ambulancia trasladó a la mujer hacia el hospital de la localidad. En tanto, en el lugar del hecho la policía científica realizó tareas investigativas.

Herida. Así quedó la cabeza de la mujer después del brutal ataque. (El Diario Nuevo Día).

Puerto Deseado es un puerto pesquero de la Patagonia emplazado en la orilla norte de la ría del mismo nombre. Está ubicado a 221 kilómetro de Caleta Olivia, ubicada al norte de Santa Cruz.

Es un lugar habitado por gente que vive de la pesca y donde se practican deportes acuáticos. Su población goza de una vida tranquila poco acostumbrada a hechos sangrientos de esta naturaleza. Por eso la conmoción ante un hecho que aún guarda mucho misterio.

La víctima, sin riesgo de vida

Gustavo Mirón, director del hospital zonal de Puerto Deseado, reveló que la víctima “se está recuperando de forma favorable” y que “no hay riesgo de vida”, aunque está “muy conmocionada por la muerte de su hijo”.

“Al momento de su ingreso se realizó una tomografía computada y se constató que no hay lesiones en el cerebro. La internamos y dimos aviso al equipo de salud mental, procediendo la tratamiento psicológico para que se pueda recuperar. Tiene signos de haberse defendido. Más allá de eso, los peritos tomaron muestras de todo tipo de órganos, lesiones y vía vaginal para su posterior tratamiento. No puedo decir si fue violada o no, eso está bajo secreto de sumario”, contó Mirón.

En diálogo con TN, el médico explicó que la mujer está “bajo efectos sedantes y tiene la visita restringida para familiares directos por indicación del equipo de salud mental” del centro asistencial.

“Solo ingresan médicos y psicólogos. Hay que esperar que evolucione. Los detalles que brindó son muy pocos porque todavía no pudo procesar lo que le ha pasado. El único apoyo que tiene es su hijo mayor, que vive en la ciudad. Está muy conmocionada por la muerte del hijo. Su único pensamiento es sobre esa pérdida”, cerró.

JPE