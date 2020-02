Chaco; Caso Alejandro Martínez: “Me toca cruzarme todos los días con los asesinos de mi hijo”

El reclamo surge en un nuevo aniversario del caso que para la familia aún no ha sido esclarecido, pese que la justicia lo cerró como un suicidio. VILLA ÁNGELA (Agencia) – El pasado 7 de febrero se cumplieron 7 años de la muerte del joven Alejandro Benítez, quien luego de estar desaparecido aproximadamente un mes fue encontrado ahorcado en un hecho bastante confuso.

Héctor Benítez, papá de Alejandro, pide que se continúe con la investigación y el caso de su hijo no quede en el olvido.

Cabe mencionar que este caso ocurrió en el año 2013, cuando el joven Benítez habría desaparecido un día después de haber sido liberado de la Comisaría Primera de Villa Ángela, donde estuvo detenido por “portación de arma blanca” (un cuchillo tramontina), y según su padre, los policías habrían “iniciado sus acostumbradas ‘joditas’ de maltratar, golpear a los detenidos, pero resulta que en dicha oportunidad y ya excedidos le provocaron lesiones de gran magnitud que lo llevaron indefectiblemente a la muerte”.

Posteriormente, el joven apareció muerto en un monte cercano a la ciudad, en avanzado estado de descomposición y con signos de haberse quitado la vida ahorcándose de un árbol.

Su padre, Héctor Aníbal Benítez, en diálogo con NORTE volvió a pedir justicia y que de una vez por todas se pueda esclarecer con certeza lo sucedido, ya que manifestó que a su hijo lo asesinaron y apuntó contra tres efectivos policiales que estarían involucrados.

“Ya pasaron 7 años pero para mí sigue latente, y principalmente porque me toca cruzarme todos los días con los asesinos de mi hijo, los cuales son tres policías, y habría mensajes que lo involucran pero hasta el momento estos mensajes no fueron desgrabados, y la verdad que yo quiero que se haga justicia por mi hijo”, comenzó Benítez.

Además agregó: “Los fiscales en turno nunca hicieron nada al respecto y no se continuó investigando el caso. A mí me amenazaron para que no siguiera investigando la muerte de mi hijo, torturaron a mi familia, balearon mi casa y hasta me quemaron un camión con el cual yo hacía changas”.

MUCHAS DUDAS

Benítez agregó que todas las pruebas que tenía en su momento se las entregó al fiscal que estaba a cargo en ese entonces, que era el doctor Salomón Garber, quien posteriormente falleció, tras lo cual los fiscales que quedaron a cargo no continuaron con la investigación. También indicó que otro joven que estuvo detenido con Alejandro esa misma noche en la comisaría habría recibido en su momento no solamente amenazas, sino también ofertas para que “desaparezca de Villa Ángela”, provenientes de mensajes de números de celulares que serían de los policías implicados.

Benítez señaló que continuará luchando para que se haga justicia, y ya tiene planeado realizar una denuncia federal, y que no tiene miedo a nada, ya que sufrió muchas amenazas y torturas pero que esto no será motivo para que baje los brazos: “Si tengo que morir como murió mi hijo voy a morir, pero lo haré buscando justicia y que los que mataron a mi hijo sean condenados”, concluyó.

Fuente: Diario Norte