Pedido Desesperado de una Mujer que fue Victima de un Robo. Se Llevaron una Mochila, con Materiales Personas y de Trabajo de Gran Importancia

Esto es muy importante para mi. Hace 48 hs en horas de la madrugada, entraron en mi domicilio y se llevaron una mochila Gris mientras dormíamos. La mochila, Y todo lo que estaba en su interior, Son elementos de trabajo, irrecuperables de tiempo y dedicación de todo un equipo de trabajo. Pero también contenía archivos y documentos personales que no hay manera de reemplazar:

Dejo una lista con las características que tenía la mochila y sus elementos, y una descripción del valor que tenían para mi:

La mochila, (regalo de un amiga muy querida), un regalo hecho el día de mi cumpleaños, desde que me la dio, me acompañó a todos lados,

Gris, marca: Blaqué, 3 cierres negros y un cuarto en diagonal en el frente, con mango plateado rígido. Hermosa.

La agenda, (regalo de mi hija con sus ahorros, con todos sus ahorros)

Tapa rosa pastel, con la leyenda “Armá tu propia revolución”. Con 9 años, ella ya sabe lo que significa esa leyenda para mi.

Más allá de la información que tenía, es la agenda, y su tapa… la necesito.

La cartuchera: mitad intervenida con telas trabajadas con la técnica llamada: MOLA (técnica colombiana), mitad de cuero color ocre, en ella tenía lapiceras de gran valor sentimental dado que fueron regalos muy simbólicos de personas que valoro mucho. Entre otras lápiceras tradicionales.

La notebook: Marca DELL 17″ procesador I7 Color Blanca, Logo metalizado celeste en tapa. Teclado con iluminación Azul. Y su cargador y adaptador.

Esta máquina tenía el trabajo de todo un equipo que no habíamos podido cargar a la nube. Es Nuestra herramienta de trabajo.

Hasta anoche, no pensé en pedir ayuda, hasta que recordé:

La máquina también tenía Una carpeta, con todas las fotos que tenía de y con mi Mamá y sus audios… todos sus audios. Perdi mi mamá hace poco tiempo (para mi sigue siendo poco un año)

Es TODO lo que tenía de ella, no tengo nada, era el complicado de fotos que tenía en un celular que arme y descargué en la máquina. El back up, también me llevaron con la mochila

Lo tenía en un pen. (En forma de llave con la leyenda 8tvo seminario de ecosistema emprendedor colombia).

CUALQUIER dato que tengan que me ayude a recuperar alguno de estos elementos, será recompensado.

Muchísimas gracias Y lamento tener que ocupar estos medios pero necesito ayuda. Necesito colaboración.

Tenia fotos de mi mamá, la perdí hace poco.menos de un año.

CUALQUIER DATOS DE IMPORTANCIA PUEDEN COMUNICARSE Y HACERLOS POR CELULAR 3795042324, SERÁN RECOMPENSADOS