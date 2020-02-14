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14/02/2020
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DIARIO POLICIAL
Locales

Visita Protocolar de la Plana Mayor de la Región Norte de Prefectura al Juez Federal de Corrientes Dr. Juan Carlos Vallejos

por Diario Policial039

EN LA FECHA EL SEÑOR DIRECTOR DE LA REGION NORTE PREFECTO GENERAL Dn OSVALDO DAPORTA JUNTO AL SEÑOR PREFECTO DE ZONA PARANA SUPERIOR Y PARAGUAY PREFECTO MAYOR Dn DANIEL MARIO GOMEZ Y EL ASESOR JURIDICO SUBPREFECTO Dn. CARLOS CESAR ALVEZ FUERON RECIBIDOS DE MANERA PROTOCOLAR EN EL JUZGADO FEDERAL N° 1 DE ESTA CIUDAD CAPITAL, POR EL SEÑOR JUEZ FEDERAL DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES Dr. JUAN CARLOS VALLEJOS EN SU DESPACHO, DONDE SE ABORDARON DIVERSOS TEMAS DE LA ACTUALIDAD, COMO  ASÍ TAMBIEN SE COORDINARON ACCIONES EN CONJUNTO DONDE LA PREFECTURA ACTÚA COLABORANDO Y COOPERANDO CON EL JUZGADO A SU CARGO.  

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