Almonacid, sobre el abigeato: ” Los directivos de la Sociedad Rural de Santo Tome usan ese lugar como trampolín político, no les importa el productor”

Oscar Almonacid es uno de los productores agropecuarios más afectados por el flagelo del abigeato en Santo Tome. Según sus cálculos ya perdió solo el año pasado 70 animales faenados en su campo “San German”, ubicado en zona del denominado Cambay, el sector rojo del cuatrerismo en esta localidad. Almonacid es oriundo de Tucumán y hace 35 años reside en esta ciudad. En una extensa entrevista brindada al periodista Augusto Cabral por radio Ciudad describe el duro momento por el que atraviesa, la falta de compromiso que observa de algunas instituciones y la realidad del sector golpeado por este delito aquí en el departamento.

“La actividad ganadera en esta zona se torna difícil poder llevarla adelante por este flagelo que vos describías. Las fuerzas de seguridad la llaman zona roja, fíjate que el año pasado solamente a nosotros nos han carneado más de 70 cabezas, esto como productor una pérdida de semejante magnitud desalienta, tira por tierra cualquier programa laboral que uno diagrame, bueno el pedido desesperado a las fuerzas de seguridad, con quien tenemos buena aceptación.”

“He hecho infinidad de denuncias, pero jamas alguna ha llegado a algún puerto, siempre se trancan porque no aparecen un acusado directo, aunque sospecho de varios, sin tener elementos es muy difícil, entonces llega la denuncia y al no tener responsable directo, ahí muere, es una pérdida de tiempo terrible hermano, yo no sé si hay benevolencia, hasta no sé qué termino usar”

“En este tema del cuatrerismo yo veo una puerta giratoria de la justicia que lamentablemente me duele en el alma porque trato de reconocer lo que algunos hacen, de pronto los miembros de las fuerzas de seguridad combaten a los delincuentes, arriesgan sus vidas y después al otro día los detenidos salen, esto no puede ser, con todas las pruebas los tipos salen en libertad”.

“ Me gustaría tener una fuerza de seguridad que trabaje en el tema de la prevención del delito y no estar trabajando dolo con el hecho ya ocurrido, las pérdidas son grandes, son cifras importantes, me gustaría que la provincia brinde toda la ayuda en cuanto a movilidad, equipamiento, personal en áreas donde el PRIAR debe trabajar”.

“No comparto muchas de las cosas que dijo un colega el Sr. Field hace unos días que trascendió a la prensa. Este productor menciona a personas que a mí no me consta cuales son las conductas, la honorabilidad, creo se jugó una personal muy fuerte muy seria a mi juicio. Yo me preste a verlo, pero le dije que no compartía su forma.”

“Acá en Santo Tome yo veo mano floja en la lucha contra el abigeato, en lugar de disminuir va creciendo, porque comercializan en las carnicerías del medio. Sin dudas bromatología constata que en las carnicerías exponen en el exhibidor las carnes con los sellos que corresponden, pero y en la gran mayoría de los comercios, al fondo están las viviendas de los familiares y allí está la carne mal habida.”

“Para mí el mayor porcentaje de carne del abigeato queda acá en el pueblo, no tengo la cantidad de carnicerías habilitadas, hay claro un poco que cruza el rio Uruguay, pero la mayor cantidad queda acá”.

“Mira yo estoy totalmente apartado de la Sociedad Rural, quiero que soplen mejores vientos con otras comisiones en nuestra Rural, disiento de lo que hacen, quiero que venga una comisión que se solidarice con los afectados. Yo veo como, y sé que va molestar lo que voy a decir, yo veo que hay gente de la parte directiva de la Sociedad Rural que utiliza esa institución como catapulta como trampolín para apetencias personales y políticas, y digo que a través de la presidencia de la Sra. Storti se ha ido vinculando con altas esferas del poder provincial y las pruebas están, es una miembro efectivo como asesora o empleada del gobierno provincial y esto lo digo y me hago cargo. Una Sociedad Rural debería respaldar al productor.”

“Conformamos un grupo no poco numeroso de pequeños y medianos productores y vecinos que nos reunimos para abordar esto, pero ya no en el ámbito de la Sociedad rural”.

“Procuro estar cubierto, tengo tenencia de armas, pero yo estoy concientizado quien entra a mi casa y yo lo vea, tengo que actuar. Yo me he tenido que balear con 5 personas el año pasado. Confío plenamente en mi personal, yo si me escupís, yo te escupo”

“Tengo mucha presión de familia para que deje las cosas, que deje la actividad, yo duermo con un ojo abierto”.

