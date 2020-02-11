El Prefecto de Prefectura Naval Región Norte, Visito Protocolarmente al Gobernador del Chaco Jorge Capitanich

EN EL DIA DE LA FECHA EL SEÑOR DIRECTOR DE LA REGION NORTE PREFECTO GENERAL Dn OSVALDO DAPORTA JUNTO AL JEFE DE LA PREFECTURA BARRANQUERAS PREFECTO PRINCIPAL Dn DARIO MARCELO CUFRE Y EL ASESOR LEGAL PREFECTO Dn. CLAUDIO ANTONIO VACA FUERON RECIBIDOS DE MANERA PROTOCOLAR POR EL SEÑOR GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO Dn JORGE CAPITANICH EN SEDE DE CASA DE GOBIERNO, EN EL ENCUENTRO SE ABORDARON DIVERSOS TEMAS DE ACTUALIDAD RELACIONADOS A LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO; SEGURIDAD DE LA NAVEGACION, HIDROVÍAS; DRAGADO DEL PUERTO DE BARRANQUERAS Y OPERATORIA DEL PUERTO LAS PALMAS.