Apóstoles: permanece con riesgo de vida el joven golpeado tras salir del boliche

Un adolescente de 17 años permanece internado en delicado estado de salud internado en el hospital Madariaga de Posadas como consecuencia de las severas lesiones que tuvo tras ser atacado ayer por la mañana a golpes puño y patadas por otros seis jóvenes a la salida de un boliche en Apóstoles y con quienes habría mantenido una discusión minutos antes dentro del local bailable.

Según indicaron voceros policiales que intervinieron en el grave episodio, la víctima fue identificada como Valentín Maximiliano Monzón, quien vive en el barrio Chaquito, de Apóstoles, y quien fue víctima del salvaje ataque en patota cerca de las 5.30 frente al boliche Dominó.

Mónica López, mamá del herido, indicó que se encuentra esperando noticias y el último parte médico para ver su evolución, “él tiene traumatismo de cráneo, maxilar, tres fracturas expuestas, costillas y piernas golpeadas. Lo que me dijo el doctor es que hay que esperar las primeras 24 horas para ver cómo evoluciona porque otra cosa no se puede hacer”.

“Está con riesgo de vida, prioridad es la cabeza pero él está despidiendo sangre por la nariz y boca que eso es bueno, según me dijo el doctor. Después se vería la cirugía del brazo y maxilar, le sacaron tres dientes y uno le quedó colgando”, comentó.

Además la madre destacó que ayer permanecía con vómitos y fiebre, “se ensañaron con él, no es justo lo que le hicieron, es la primera vez que le pasa una cosa así. No encuentro explicación a lo que pasó, no conozco a los agresores porque son de otro barrio que queda lejos pero los amigos de él fueron los que dieron los nombres, hay seis detenidos pero fueron muchos más”.

“Ellos le pegaron un cascotazo, cuando lo tumbaron fueron las patadas y golpes, él por todos lados en su cabeza tiene puntos. Quiero Justicia, que estén encerrados porque otra cosa no se puede hacer”, finalizó en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva.

