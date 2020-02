Villa Angela: Delincuentes Simularon Se Apostadores para Robar una Agencia de Quiniela

Está mañana en la localidad de Villa Angela Chaco,f dos delincuentes simularon ser apostadores de quiniela, cuando desconocidos que llegaron en motocicleta 110 c/ negra ingresaron Quiniela La Fortuna sito 25 de Mayo 635 donde primeramente quisieron hacer una jugada por $ 10 seguidamente se retiran para luego ingresar nuevamente, uno de ellos menciona expresamente “HACEME EL 232 PARA LA NOCTURNA”, seguidamente este mismo sujeto extrajo Arma de fuego presumiblemente Pistola exigiendo empleada SANDRA ELIZABET PALAVECINO (49A) entrega recaudación mientras encañonaban al dueño allí presente VICTORIO DOMINGUEZ (63A) para que no se mueva, este sujeto como dato llamativo posee su brazo derecho cubierto por tatuajes. El otro sujeto se dirigió a los cajones de la parte posterior del mostrador donde estaba la recaudación sustrayendo la suma $ 9.000 a 10.000 aproximadamente. Seguidamente el que tenía el arma de fuego hizo arrojar al piso a dos clientes como así también a otros dos que ingresaban en ese momento, para luego ambos malvivientes darse a la fuga subiéndose a una motocicleta negra 110 cc que estaba estacionada al frente. Se hicieron presente personal 911, Cria Primera, Insp. y supervisor en turno, dándose intervención al personal de esta *División Investigaciones Complejas Villa Angela* observando imágenes captadas por una cámara del comercio lindante donde se pudo observar las características físicas y vestimentas como así motocicleta de los asaltantes y con esta información el personal de *INVESTIGACIONES* trabajo en sector del Lote 20 donde pasada unas horas se pudo determinar que los posibles autores del atraco serían un tal TOTI SALTEÑO (hace un tiempo llego de Rosario donde estuvo radicado por cuatro años) y PIRULO GOMEZ (el año pasado estuvo detenido en una cárcel de la Plata Pcia de Bs. As). Momentos de estar en su búsqueda estando presente Fiscal turno Dra. Oñuk primeramente logramos dar con la motocicleta utilizada tratándose de GUERRERO TRIP color negra, 110 cc., utilizada para el hecho a la cual le habían sacado los espejos. Luego se procedió a la aprehensión de *BRIAN RENE SALTEÑO alias TOTI de 18 años de edad y LEANDRO GOMEZ alias PIRULO de 21 años de edad, ambos domiciliados en Lote 20 (Colonia Aborigen)*, ciudad. El primero de los nombrados apodado TOTI tiene su brazo derecho cubierto por tatuajes tal cual lo indicaran los damnificados Continuando con el procedimiento familiares de PIRULO GOMEZ hicieron entrega del arma utilizada para el Robo, tratándose de *(1) Arma de fuego tipo Pistola cal. 22 sin marca legible apta para disparo*, la que fue incautada bajo Acta Respectiva. Ambos sujetos fueron notificados aprehensión en la presente causa. Asimismo se trata de determinar si los mismos guardan relación con los siguientes hechos; 1) “SUP. ROBO C/ ARMA” ocurrido fecha 23/01/2020 hs. 02.10 comercio ubicado Barrio MOCOVI (Kiosco Agustina) sito calle Colon 1150, damnifica a Karina Klatt (33A) donde sujeto apuntando c/ arma de fuego le sustrajo $ 12.000 y (1) teléfono celular Samsung subiéndose a motocicleta 110 oscura donde lo esperaba otro sujeto, dándose ambos a la fuga. 2) SUP. ROBO CON ARMA ocurrido fecha 31/01/2020 hs. 03.05 en MAXI 1 ubicado en calle Irigoyen y Mitre, damnifica a empleado LEANDRO SIMON (21A) donde dos sujetos ingresaron portando uno de ellos Arma de fuego, procediendo a sustraer suma $ 500, dándose ambos a la fuga en motocicleta 110 color negra. Atte. Comisario Principal Gustavo Vázquez, Jefe Div. Investigaciones Complejas Interior Villa Angela.-