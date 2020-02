Indignación en las redes sociales por la actuación de una mujer con un perro en el tren

La mujer no sólo golpeó a la mascota, sino además le gritó “violento” y “violador” a un hombre que defendió al animal. Un video que acompañaba un hilo de Twitter puso los pelos de punta a cientos de usuarios que no tardaron en reaccionar frente a una absurda y violenta actuación de una mujer que no quería viajar con un perro en el mismo tren.

La mujer le pegó una patada a la mascota y un joven que se sentaba al lado de ella, salió en defensa absoluta del dog. Ante la respuesta agresiva de la mujer para con el joven, muchos pasajeros se sumaron al auxilio del animal, interpelando a la señora.

Viéndose acorralada y lejos de aceptar su actitud, la mujer fue por más y gritó al hombre, que hasta segundos era su compañero de asiento, “violento” y “violador”; comentario que desató risa entre los presentes, enmarcando un discurso totalmente fuera de lugar y con muy poca inteligencia de defensa.

El video fue publicado desde la cuenta de Twitter @cuentadelodio

Te dejamos el video así lo ves directamente: