Besó a su expareja durante el juicio en el que se lo imputaba por violencia de género

La víctima perdonó al agresor en plena audiencia. El hombre había intentado matarla a tiros. Una mujer perdonó a su expareja en el juicio en el que se lo imputaba por violencia de género. El insólito hecho ocurrió en el municipio de Brasil, Venâncio Aires. En el medio de la sesión, la joven abrazó y besó al sujeto que había intentado matarla a tiros en reiteradas ocasiones.

El fiscal que interviene en el caso de femicidio, Pedro Rui da Fontoura Porto, indicó que Lisandro Rafael Posselt, el agresor en cuestión, intentó disparar a la chica. A pesar que la joven víctima recibió dos de los cinco disparos en la cabeza, sobrevivió de milagro.

Pese a esa tremenda situación de tormento que vivió durante un largo período de tiempo, la mujer lo perdonó. Una víctima de violencia de género perdonó a su agresor en plena audiencia El acto sorprendió a los testigos y a los agentes policiales que intervinieron en la audiencia.

“Hablaremos y si todo va bien, volveremos y todo será como antes. Lo amo y ya lo he perdonado”, manifestó Schlosser, la joven en cuestión, en una entrevista para el medio brasilero Gazeta do Sul.

Además, la víctima de violencia de género, enfatizó a los medios locales que la relación con el individuo era buena. “De todos los hombres que tuve, fue uno de los mejores”.

“No me puedo quejar, porque no es una mala persona. Me trató de la mejor manera posible. Fui una reina para él”, manifestó la joven. El caso trascendió y llamó la atención de los especialistas que intervinieron en el caso de femicidio.

Diario Norte