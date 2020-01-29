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DIARIO POLICIAL
Interior

Por Ruta Prov. 34, Secuestran 35kg de Marihuana Ocultos en dos Valijas

por Diario Policial058

EL DÍA 28 DE ENERO DEL CORRIENTE AÑO, PERSONAL DEL ESCUADRÓN 47 “ITUZAINGÓ” DEPENDIENTE DE LA JEFATURA DE AGRUPACIÓN III “CORRIENTES”, SE ENCONTRABAN REALIZANDO UN PATRULLAJE SOBRE RP 34, ALTURA ESTANCIA RINCÓN CHICO (CORRIENTES), EN OPORTUNIDAD ARRIBA AL CONTROL UN VEHÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO TREND, CONDUCIDO POR UN CIUDADANO MAYOR DE EDAD, NACIONALIDAD ARGENTINO. EL CUAL DISPONÍA UN ITINERARIO PREVISTO DESDE POSADAS (MNES) CON DESTINO A VIRASORO (CTES).

DEL CONTROL FÍSICO DEL RODADO, SE LOGRA OBSERVAR A SIMPLE VISTA LA PRESENCIA DE DOS VALIJAS DE GRAN PORTE UBICADAS EN EL ASIENTO DEL ACOMPAÑANTE, Y SECTOR POSTERIOR DEL RODADO, EN LA CUAL LLAMA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL, POR LO QUE EN PRESENCIA DE TESTIGOS HÁBILES REQUERIDOS AL EFECTO, SE PROCEDE A LA APERTURA DE LAS MISMAS, HALLANDO EN SU INTERIOR PRENDAS DE VESTIR Y PAQUETES RECTANGULARES SIMIL MARIHUANA, ANTE DICHA SITUACIÓN SE TRASLADA EL VEHÍCULO, Y TESTIGOS EN EL ASIENTO DEL ESCUADRÓN 47 “ITUZAINGÓ”, POR RAZONES DE SEGURIDAD.

UNA VEZ EN LA UNIDAD, SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LAS VALIJAS EN LA QUE EN SU INTERIOR CONTENÍAN UN TOTAL (51) PAQUETES RECTANGULARES LOS CUALES FUERON SOMETIDOS A LA PRUEBA DE ORIENTACIÓN DE CAMPO (NARCOTEST) POR PERSONAL DE CRIMINALISTA Y ESTUDIOS FORENSES DE GENDARMERÍA NACIONAL DANDO RESULTADO CROMÁTICAMENTE POSITIVO PARA CANNABIS SATIVA (MARIHUANA) CON UN PESO TOTAL DE TREINTA Y NUEVE KILOS CON DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO GRAMOS (39,248 KGS) EVALUADO EN PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO ($2.472.624).

SE TOMO CONTACTO CON EL JUZGADO EN FERIA DE TURNO, NRO. 2 DE PRIMERA INSTANCIA ORIENTARON SE PROCEDA A LA INCAUTACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS ESTUPEFACIENTES, DEL TELÉFONO PARTICULAR DEL INTERESADO Y DEL RODADO, QUEDANDO EL CONDUCTOR DEL MISMO DETENIDO EN CARÁCTER DE INCOMUNICADO.

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