Bella Vista: Buscan dar con el Paradero de la Persona que Recibio una Golpiza y el Video Fue Viralizado

En el dia de la fecha 27/01/20 efectivos de la comisaria Primera de Bella Vista recepcionaron la denuncia de Andres Martin Viccini Padre Martin Ezequiel Viccini quien fue victima de una golpiza el dia domingo y las imagenes fue viralizada. Dicho video sigue dando que hablar, ya que el padre pudo dar con la persona quien habria filmado y se realizaron acusaciones cruzadas del porque el mismo no asistio a su hijo cuando quedo tendido en mas las personas que vieron tal golpiza huyeron del lugar.

El hecho ocurrio por calle tucuman en una bajada que lleva hacia una playita. El Padre Viccini se encontro en el lugar con un tal Rodriguez quien manifiesta que a su hijo lo habrían llevado medio muerto hacia el hospital pero según registro no ingreso.

Los participantes del video, ya fueron identificados por el video y la policia ya se encuentraba investigando de oficio, antes de recepcionar la denuncia del padre. Hasta el momento no se pudo dar, con la persona agredida en el video. No se puede determinar si se encuentra oculto en algun lugar por temor a nuevas agreciones. Pero los investigadores ya se encuentran abocados a dar con el paradero.