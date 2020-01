Testigo del siniestro fatal en Paso de la Patria: “Pararon, vieron lo que hicieron y se escaparon”

CHARATA (Agencia) Ana Clara Navarro, es una de los tantos testigos del siniestro vial, ocurrido el viernes, a las 21.30, en Paso de la Patria, que terminó con la vida de un hombre y su nieto de cuatro años, quienes fueron embestidos por una camioneta que conducía un joven de Charata, quien dio positivo en alcoholemia tras ser atrapado por la policía, luego de fugarse del lugar.

En diálogo con AM del NEA 1400, Navarro contó lo que se vivió en esos momentos y pidió que esto genere conciencia y haya justicia.

El abuelo, su nieto, y el papá de éste, salían del almacén ubicado a la izquierda, a 60 metros del lugar, el abuelo y su nieto fueron embestidos por una camioneta, cuyos ocupantes, pararon y luego se dieron a la fuga.

“Estábamos ahí, éramos muchas personas, había clientes en el negocio, gente de las cabañas de al lado. Mi tía es la dueña del negocio (donde salieron el abuelo, su nieto, y el padre de este último, previo al desenlace fatal). Yo fui a pasar el fin de semana, soy de Resistencia, y estaba en el negocio, esos minutos previos. Había salido afuera, y me senté en la vereda, mirando a la calle”, comienza contando Ana Clara, como si volviera a revivir aquellos terribles momentos.

“Habían ido a comprar, el abuelo, el papá y el nene. Incluso se dio la charla que tenes con cualquier cliente. Los atendió mi prima, que después me cuenta que iban a comer un asado, y que al nene no le gustaba, por eso fueron a comprar unas hamburguesas. Salieron del negocio caminando, de la mano el abuelo con su nieto, y el papá”, continúo.

Su tono se vuelve más pausado, y se nota la voz tomada, como de quien ha llorado. “A los minutos, no puedo determinar cuánto, a 60 metros de donde está el negocio, yo los pierdo de vista, y escucho un golpe muy similar a cuando revienta un globo. No fue más que eso el ruido, y veo que un vehículo se detiene, el señor grita: ‘qué hiciste hijo de puta’, y ahí me levanto y veo al señor mas grande tirado y empiezo a gritar llamen al 911 lo chocó, y en ese momento un señor que estaba comprando en el negocio, en una camioneta gris dice se va a fugar, y el papá viene corriendo hasta donde estábamos. Estaba perdido, y este señor se ofrece y le dice ‘vamos, subite a la camioneta vamos’, y en ese momento otro vecino que vive en Paso de la Patria, en moto lo siguen, y lo pierden”, detalló.

“Me detengo en el detalle, no por morbosa, sino para que se cree conciencia porque los que estábamos ahí, jamás en la vida nos vamos a olvidar de ese papa, de esa familia”, continúa Ana Clara, y el relato se hace cada vez más pesado de llevar.

“El papá se va y sube a la camioneta y los pierde, se notaba que ese hombre estaba destrozado, cuando estábamos llamando y a las corridas veo que agarra un cuerpo chiquito, y ahí se nos vino la estantería abajo. Corría con el cuerpo de su nene, se lo pasaba a todo el mundo pidiendo que hagamos algo. Se lo pasa a una señora, y esta señora llora también como cualquiera, y ella le dice, llorando ‘déjalo mi amor, no lo muevas’ (silencio, suspiros) era terrible, un desastre”.

La fuga

Ana Clara, aseguró que no solo ella, sino otros testigos más cercanos al punto del hecho, pudieron ver que la camioneta paró y luego dejó el lugar a alta velocidad. “Yo, y muchas personas que estábamos, y la que puede ver de frente, una señora que fue a atestiguar sin dudar, como todos los que estábamos ahí, vi que la camioneta paró, de hecho, el papa del nene sale a correr para el negocio, porque ve que ellos pararon y corrió a llamar a la ambulancia, supongo que creyendo que ellos iban a parar, y ahí es cuando este otro señor le dice mira se están fugando, y ahí él se vuelve y empieza a gritar ‘no, no te vayas’, y ellos se van”, describió.

“Esa señora, lo identifica al cien por ciento, porque el conductor baja, ve lo que hizo, se sube de manera inmediata a una velocidad increíble se va del lugar. Acto seguido, llega una camioneta de frente, y pregunta ¿atropellaron a una persona?, yo había metido a mis hijos adentro, estaba llorando, y le digo no, los mataron, y este muchacho nos dice, lo acabamos de cruzar, creí que estaban corriendo picadas, los quiero seguir, y él nos da los primeros datos, y ahí empezamos a viralizar los datos, porque no sabíamos qué hacer, porque estábamos asistiendo a las familias, con los bomberos. Una señora, que ve a unos muchachos que eran policías, que pasaban por casualidad, les avisa, y ellos hacen las primeras llamadas, y cortan la calle”.

“Mi pedido, y de los que estuvimos ahí, es que no quede en la nada. Esto no fue un accidente. Más allá del alcohol, saben que en una villa como la de Paso de la Patria hay niños, las personas están en la vereda; esto va más allá del alcohol, nos ubica respecto al otro. Basta de decir que fue un accidente, que no se diluya que tomen conciencia, y puedan un minuto ponerse en el lugar de esa madre, de ese padre, destruyeron una familia, y ese daño no se puede cuantificar con una condena, espero que no quede en la nada”, finalizó..

