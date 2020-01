Violó al bebé de su ex pareja, está prófugo y ahora la amenaza por Facebook

El intercambio de mensajes entre Griselda y su ex pareja prófuga se dio a través de la aplicación de mensajería de la red social. En el primero, Pérez le escribe una frase cargada de cinismo: “No hay un día en que no piense en luchar, mi bebé. No tenés una idea como estoy sufriendo”. La mamá de la víctima le responde: “Dejame en paz. Ya me arruinaste mi vida y la de mi bebé. Él está sufriendo, sabés, lucha por su vida”. La respuesta a este mensaje ya se torna sumamente violenta y agresiva: “Yo no arruiné a nadie, hija de puta. Estas de piya (sic) vos, basura”.