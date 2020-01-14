Desde Hoy Nuevo Director Region Norte de Prefectura Naval en Corrientes

EN EL DIA LA FECHA SIENDO LAS 08:00 HORAS, SE LLEVO A CABO LA CEREMONIA DE ASUNCION DEL NUEVO DIRECTOR DE REGION NORTE EN LA PAZA DE ARMAS Dr. MANUEL FLORENCIO MANTILLA, SITO EN AV. JUAN TORRES DE VERA Y ARAGON N° 1158 DE ESTA CIUDAD.
LA MISMA SE REALIZO CON TODOS LOS HONORES Y PARTICIPARON LOS PREFECTOS DE ZONA PARANA SUPERIOR Y PARAGUAY, ALTO PARANA Y ALTO URUGUAY, COMO ASI TAMBIEN LOS TITULARES DE LAS PREFECTURAS CORRIENTES, BARRANQUERAS, ITATI Y PASO DE LA PATRIA.
LA FORMACION ESTABA CONFORMADA POR PERSONAL SUPERIOR Y SUBALTERNO DE LA PREFECTURA DE ZONA PARANA SUPERIOR Y PARAGUAY, PREFECTURA CORRIENTES, ESTACION AEREA CORRIENTES, OPERACIONES DE FRONTERAS PARANA SUPERIOR Y PARAGUAY Y GUARDACOSTAS GC-74 “RIO QUEQUEN”.
EL PG- DAPORTA, ESTARA AL FRENTE DE LA DIRECCION QUE TIENE ASIENTO EN LA CIUDAD DE CORRIENTES CAPITAL, TENIENDO BAJO SU ÓRBITA TRES PREFECTURAS DE ZONA, ABARCANDO UNA EXTENSA JURISDICCION OPERATIVA, INCLUYENDO A LAS PROVINCIAS DE CORRIENTES, MISIONES, SANTA FE, SANTIAGO DEL ESTERO, CHACO Y FORMOSA, SUPERVISANDO UN TOTAL DE 38 PASOS FRONTERIZOS.