Alerta Sobre una Nueva Campaña de Obtención de Datos Personales Bajo Engaño

La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo del fiscal Horacio Azzolin, ha recibido varios reportes sobre un mensaje que se ha difundido por mensajería de WhatsApp.

La información simula provenir del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y convoca a un colectivo indeterminado de trabajadores/as a ingresar a un sitio web para obtener una supuesta suma de dinero por haber trabajado entre los años 1990 y 2019. El portal, que finge ser de un organismo oficial, invita al personal a verificar ciertos datos, en especial su edad y número de teléfono.

La UFECI alerta que se trata de un engaño, destinado a captar datos personales, en especial números de teléfono para formar bases de datos que luego son usadas para el envío masivo de propaganda. La unidad especializada recomienda desestimar estos mensajes.

El organismo indicó que se trata de un accionar que no es nuevo, y que se han detectado modalidades similares con anterioridad. No solo se usan cadenas de WhatsApp para captar datos personales, muchas veces se reciben mensajes de texto, llamadas telefónicas o correos electrónicos. Las recomendaciones para esos casos son siempre similares: los organismos oficiales, los bancos, las administradoras de tarjetas de crédito y las empresas de servicio no solicitan información de esa forma (como usuario y contraseña de una cuenta, o datos completos de tarjetas de crédito); en consecuencia, es fundamental desestimar este tipo de correos y no responder los mensajes de texto o las llamadas telefónicas para evitar ser víctima de este tipo de maniobras.

Ante cualquier duda comunicate con la Unidad Fiscal Especialidad en Ciberdelincuencia (UFECI) del MPF, enviando un correo electrónico a denunciasufeci@mpf.gov.ar, y/o ante la autoridad de protección de datos personales de tu provincia.

FUENTE: FISCALES.GOB.AR