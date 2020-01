Carta de una esposa de policía preso en Esquina

Éstas son mis fotos de año nuevo… Del “feliz año nuevo”… Hoy es el quinto día del nuevo año y hasta ahora no puedo decir que sea un año del todo felíz (y eso que le ponemos garra eh) Porqué? Porque EL PADRE DE MIS HIJOS, mi pareja, mi compañero (COMPAÑERO DE VERDAD!), no pudo estar con nosotros disfrutando la llegada del año. Porque él DEBIA TRABAJAR. Y como lo hace siempre con total responsabilidad, seriedad y compromiso salió de casa a las 19:45 con lágrimas en los ojos (porque quería pasar con sus hijos esa noche) y con el pecho inflado y la frente alta (porque orgulloso iba a cumplir su trabajo y cuidar de la ciudadanía -como siempre le dice al hijo-).

Yo quedé con mis hijos…mirándolo y deseándole lo mejor en esa noche que sabíamos (él y yo) iba a ser trabajosa (sabiendo que siempre hay accidentes viales y más).

Y así todo continuó con la “normalidad” de las guardias laborales… Hasta que algo que no debía pasar pasó… A él, lo llaman en horas de la mañana compañeros pidiendo refuerzo porque un grupo de jóvenes (instruidos y supuestamente bien educados) se resistían a cumplir las directivas de retirarse de la vía pública (como estaba dispuesto en la ordenanza municipal). Sus compañeros hacían su trabajo, a ellos se les había dado la orden de retirar de la vía pública a los civiles que debían finalizar el festejo (cuestión de orden, para que todos pasemos las fiestas en paz). Y ahí comienza todo!!! Nuestro calvario!! Por un grupo de jóvenes rebeldes que en lugar de tomar una buena desicion y retirarse en tiempo y forma…de irse sus casas…de terminar el festejo o continuarlo en sus domicilios, ellos decidieron insultar, resistirse, atacar (verbalmente y con piedras) a los agentes policiales que estaban TRABAJANDO, cumplimiento con su labor…

Mi pareja acude al llamado de sus compañeros, junto con otros compañeros en el móvil policial que tiene asignada su tarea (él es chofer). Llega al lugar del hecho, permanece al volante del móvil (no puede abandonar el puesto asignado) y espera que sus compañeros continúen con el proceder correspondiente. Sus compañeros detienen a los jóvenes y los trasladan a la comisaría 1ra.

Y bue… ahí todos sabemos cómo continúa la historia (que es de público conocimiento). No voy a explayarme en eso…

Resulta que luego de esa guardia (día de TRABAJO) mi pareja regresa a casa cansadisimo, agotado física y psíquicamente (a lo que se le sumaba una gastroenterocolitis que padeció durante toda su jornada laboral) recibe la bienvenida de sus hijos que lo adoran,admiran, y aman y se recuesta a descansar con ellos… Ni ganas de hablar tenía, a penas me contó algo de todo lo que había pasado y se quedó dormido junto a sus hijos …

Y así…todo continuó “normalmente” entre quehaceres domésticos y tareas del hogar en el que se crían dos niños pequeños…

El 3 de enero le comunican que había sido trasladado!!! Él junto a 3 compañeros de trabajo. Lo llaman para decirle que debía presentarse en la comisaría para notificar su pase a otra dependencia policial, se presenta, se notifica, pide explicación y no se la pueden dar… Porque en el comunicado no decía las causas de su pase…

Para no hacerla tan larga voy a obviar el detalle de todo el desequilibrio en el orden familiar que producen éste tipo de situaciones y continuo…

El 4 de enero (ya estábamos más tranquilos acomodandonos mentalmente al traslado) mandan la orden de detención!! nos enteramos mientras almorzábamos en familia que iba a quedar DETENIDO. Él junto a 8 compañeros más… Así de rápido todo!!!

Y bue…. Acá estamos con dolor… angustia….impotencia…. Sintiéndonos humillados, violentados , enjuriados falsamente acusados… ( Y lo digo en plural, porque lo que le hacen a él nos hacen a nosotros, a su familia).

Posiblemente él no esté de acuerdo con que yo haga público esto….nuestro padecimiento… Porque es un tipo reservado… Pero yo no aguanto más el silencio! Mis hijos preguntan por su papá, lo extrañan, yo debo mantenerme fuerte controlando que la angustia y preocupación no se refleje en mi mirada. Cansada!!! Psíquicamente agotada!!! Tratando de contener a mi pareja y a mis hijos…tratando de contenerme yo… Evitando escuchar las infamias que muchos dicen sin saber nada!!! Sin conocer la verdad… Pendulando entre la tristeza y la furia…

DE “ESTE LADO” TAMBIEN LA ESTAMOS PASANDO MUY MAL!!!

NOSOTROS TAMBIEN SOMOS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA!!!

VIOLENCIA PSICOLÓGICA! VIOLENCIA SILENCIOSA QUE NO SE VE! NO DEJA MARCAS FISICAS…PERO DUELE!! DUELE MUCHO!! LASTIMAN LAS PALABRAS …LASTIMAN LAS MIRADAS…

Él GONZALO EZEQUIEL MACHUCA, ES INOCENTE!!! VICTIMA DE LOS MALOS MANEJOS Y LA CORRUPCION!!! VICTIMA DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL!! VICTIMA DE ESA PARTE DE LA SOCIEDAD QUE ES INJUSTA,. QUE OPINA Y HABLA SIN SABER!!!

Sepan que la estamos pasando mal!!!! Muy mal!!!

Este es el testimonio de 1 familia!!! Hay muchas familias más!!! Hay padres, madres, hijos, hermanos que están sufriendo este MANOSEO!!

LA FAMILIA POLICIAL ESTÁ UNIDA!! PORQUE LOS MUCHACHOS NECESITAN Y MERECEN EL APOYO!!!

SE HICIERON LAS COSAS MUY MAL!!!!

AHORA TODOS ROGUEMOS SE HAGA JUSTICIA!!!

Apoyo desde el primer momento a las madres que luchan por sus hijos… Porque también soy madre y ciudadana. Pero apoyo que se hagan las cosas bien!!!! ASI NO!!! CASTIGANDO A INOCENTES NO!!!!

Paola Dal Lago.