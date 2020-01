Intentó abusar de una niña de 8 años en un baldío y fue detenido

Fue a buscar limones al lado de su casa y la sorprendió el agresor de 19 años, quien sería su vecino. Le dijo que se bajara el short o iba a matar a sus padres. Los gritos lo pusieron en fuga. Momentos de terror fueron los que sufrió una niña de 8 años cuando un joven intentó abusar de ella en base a amenazas. Los gritos de la menor lograron poner en fuga al agresor, y este terminó detenido minutos después por la policía. El hecho ocurrió el martes al mediodía, en un barrio ubicado en la zona sur de esta localidad.

Era la hora del almuerzo y la madre de la menor, una mujer de 34 años, le pidió a su hija que fuera a la planta de limón que está al lado de la casa y que le trajera un par de frutas. Tal como lo hacía habitualmente, la niña salió con total tranquilidad a buscar los limones sin siquiera pensar que algo malo podía sucederle.

Subió a la planta, y esta acción habría sido vista por el agresor, quien se acercó al baldío y esperó a que la niña se bajara para abordarla. La madre escuchó los gritos y salió desesperadamente en busca de su hija para ver que le había pasado.

La encontró llorando al lado del árbol, con la ropa toda sucia, mientras veía que un joven se alejaba apresuradamente del lugar. -¿Qué te pasó? le preguntó. – “¡Él (su vecino) me agarró, me tapó la boca, me tiró al piso y me dijo que si no me dejaba bajar el short iba matar a mi mamá y a mi papá!”, le reveló la niña entre lágrimas, mientras que le especificó que alcanzó a tocarla por encima de la ropa.

Una vecina que vive hacia el fondo del baldío y que sería familiar del agresor también había escuchado los gritos. Se acercó y señalándole el lugar hacia donde se escapaba el sospechoso le dijo: “Se fue a la casa corriendo, andá y denunciale”, le dijo la mujer.

La madre llevó hacia la casa a la niña y luego que lograra calmarla se dirigió a la Comisaría de la Mujer UR-V a radicar la denuncia. Los efectivos realizaron el protocolo de rigor utilizado habitualmente en ese tipo de casos.

La niña fue revisada por una médica policial quien determinó que la víctima se encontraba lúcida, con escoriaciones leves en el muslo izquierdo, tobillo y pierna. En tanto el resultado ginecológico arrojó que no presentaba lesiones genitales.

El caso fue informado al Juzgado de Instrucción 3, desde donde se ordenó que el sospechoso fuera ubicado y detenido.

El supuesto agresor, de 19 años, fue trasladado a la División de Resguardo de Detenidos, a la espera de su traslado para indagatoria.

Fuente:El Diario de Misiones Primera Edición