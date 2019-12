Tras nueva pista buscan a Cristian Schaerer en un arroyo del Brasil, frente a Libres

La Justicia ordenó el rastrillaje en el lecho de un riacho ubicado en el límite del vecino país con la Argentina a la altura de Paso de los Libres. Por otro lado, el Ruso Lohrmann, por carta, dijo que “a este lío lo armó un caño arrepentido”.

A 16 años del secuestro de Cristian Schaerer (21) la Justicia y familiares se esperanzan con una nueva pista que los condujo a un arroyo del Brasil, donde por estas horas buscan los restos del joven correntino, desaparecido en la primavera del 2003.

Fuentes judiciales revelaron que los rastrillajes se desarrollan en un arroyo de la ciudad brasileña de Uruguayana, que limita con Paso de los Libres.

El trabajo de campo comenzó hace una semana y hasta ahora la Policía halló una pala enterrada, de acuerdo con la información brindada por TN.

La búsqueda se centra a metros de los márgenes de un islote, del lado brasileño del río Uruguay, sobre el lecho de un afluente del arroyo Imboa.

En medio de un ambiente cuasi selvático de aguas turbias y de hasta tres metros de profundidad.

Por lo difícil del terreno, se dispuso el trabajo de vaciar el afluente de un río para que los antropólogos puedan entrar a su lecho y buscar los restos óseos del joven.

Los pesquisas se trasladaron hasta el inhóspito paisaje en base al relato de un testimonio que podría aportar claridad al intrincado hecho por el que hubo condenados.

Caso

De acuerdo con los informes del la Justicia Federal, Cristian fue secuestrado en la puerta de su casa en el barrio Las Tejas de la Capital correntina, un 21 de septiembre de 2003.

Fue capturado por una de las bandas más peligrosas del país, que según aseguran estaba liderada por el entrerriano Rodolfo “El Ruso” Lohrmann y el correntino Horacio “El Potrillo” Maidana, ambos detenidos en Portugal en 2016 y hoy a la espera de su extradición a Argentina. En este sentido, Lohrmann, habló del caso desde la cárcel.

Se desligó de las acusaciones y aseguró que “a todo este lío lo armó un caño largo arrepentido que no aguantó la presión del zapato que le apretó el pie”. Además, sostuvo que esta persona “para limpiar su culo hizo condenar a 25 años a todo el mundo tirándole mierda a los demás. Contó mentiras y metió en la bolsa a mujeres, niños, abuelas, estudiantes”, expresó una publicación de Clarín.

Mencionaron además que fueron respuestas emitidas por el preso argentino, mediante un escrito.

Allí también sostuvo que “… Luego de robar por Sudamérica regresé a Argentina en 2002. Estaba todo mal en el país. No había dinero con eso del corralito y todo el mundo tenía sus ahorros en la casa. Cómo sacárselo era la pregunta del millón. Yo, casas de escruche, fueron muy pero muy pocas las que hice. Entonces me armé una banda para hacer secuestros y así empezó todo otra vez haciendo líos por todos lados. Y cada vez más ruidos hasta que pasó lo que tú debes haber escuchado… de la acusación que me hacen del caso de Cristian Schaerer no te puedo decir nada”.

Lío

Añadió además que “cuando vinieron a visitarme el juez federal, el fiscal y el fiscal general de la República, no declaré. Hablamos de la vida, de todo un poco, pero cuando me quisieron interrogar, dije que no iba a hablar. Me ofrecieron arreglos de todo tipo, protección y todo lo que ya conoces de la ley del arrepentido. Y una condena menor a la mitad de la que me correspondería si declaraba, pero me negué a hacerlo.

Mi abogado me trajo la causa completa: los fallos, las condenas y todo lo que hay en Casación. De eso por ahora es mejor no entrar en detalles. Lo único que te digo es que a todo este lío lo armó un caño largo arrepentido que no aguantó la presión del zapato que le apretó el pie. Y para limpiar su culo hizo condenar a 25 años a todo el mundo tirándole mierda a los demás. Contó mentiras y metió en la bolsa a mujeres, niños, abuelas, estudiantes”, remarcó.

Opinó además que “hay como 15 personas inocentes para cuando en esos trabajos no participan más de 4 o 5 personas. A la mayoría le dieron 25 años y yo sé que me espera lo mismo. A su debido tiempo te voy a ir contando cómo va a correr todo esto y terminar este cuento. Por carta solo podemos hablar bien sobre mis delitos prescriptos o los que ya no tengo que pagar…”

Fuentes: Diario el Litoral