GENDARMERÍA NACIONAL SECUESTRO MAS DE 65 KG DE MARIHUANA EN UN VEHÍCULO

EL DÍA 22 DE DICIEMBRE SIENDO LAS 21:15 HORAS, PERSONAL DE GENDARMERÍA NACIONAL DEL ESCUADRÓN 57 “SANTO TOME”, DEPENDIENTE DE LA JEFATURA DE AGRUPACIÓN III “CORRIENTES”, SE ENCONTRABAN REALIZANDO UN CONTROL SOBRE RUTA NACIONAL 14 INT RN 120, SE PROCEDE AL CONTROL FÍSICO Y DOCUMENTOLÓGICO DE UN VEHÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOL 1.6, PROCEDENTE DE CIUDAD DEL ESTE (PY) CON DESTINO LA CIUDAD DE CAMPANA (BS AS).
DEL CONTROL FÍSICO REALIZADO SOBRE EL RODADO PERSONAL DE GENDARMERÍA DETECTA ANOMALÍAS EN EL TECHO Y OBSERVANDO EN UNO DE LOS BORDES DEL PANEL INTERNO QUE RECUBRE EL MISMO ENVOLTORIOS QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS HACIA PRESUMIR QUE PODRÍA SER SUSTANCIA ESTUPEFACIENTE, SEGUIDAMENTE SE TRASLADÓ OCUPANTES DEL RODADO, EL VEHÍCULO Y TESTIGOS HASTA LA SECCIÓN “VIRASORO” FINES MATERIALIZAR UN EXHAUSTIVO REGISTRO.
CONTINUANDO CON EL CONTROL SE DETECTÓ EN DIFERENTES COMPARTIMIENTOS EXPROFESOS CONFORMADOS EN EL RODADO, HALLANDO LA TOTALIDAD DE CIENTO OCHO (108) PAQUETES RECTANGULARES DE DIFERENTES TAMAÑOS Y MEDIDAS, LOS CUALES FUERON SOMETIDOS A LA PRUEBA DE ORIENTACIÓN DE CAMPO (NARCOTEST) POR PERSONAL DE CRIMINALISTA Y ESTUDIOS FORENSES DE GENDARMERÍA NACIONAL DANDO RESULTADO CROMÁTICAMENTE POSITIVO PARA CANNABIS SATIVA (MARIHUANA), CON UN PESO TOTAL DE SESENTA Y NUEVE KILOGRAMOS CON DIECIOCHO GRAMOS (69,018KS), CON UN EVALUÓ DE$ 6.957.014,4.
INTERVIENE EL JUEZ FEDERAL DE PASO DE LOS LIBRES, ORDENANDO EL SECUESTRO DE LA SUSTANCIA, RODADO, Y QUE LOS INVOLUCRADOS PERMANEZCAN DETENIDOS EN CARÁCTER DE INCOMUNICADOS.